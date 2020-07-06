"Появится внеконкурсная программа для всемирно известных музейных лидеров, имеющих статус особо ценных учреждений культуры. Она станет главной площадкой международных дискуссий и деловой программы. Но при этом позволит упростить путь к победе в конкурсной программе для музеев, которым сегодня трудно пробиться на пьедестал "из-за спины" Эрмитажа, Пушкинского, Петергофа. Выше будут шансы региональных, муниципальных, ведомственных музеев. Выше будет цена креативности идей, новизны технологий, прорывных решений", — сообщила статс-секретарь, замминистра культуры РФ Алла Манилова, которую цитирует пресс-служба.

В ведомстве также сообщили, что в министерстве прошло совещание, на котором члены Оргкомитета фестиваля обсудили итоги "Интермузея-2020", определили приоритеты на 2021 год и высказали ряд предложений, в том числе по планированию деловой программы, методике отбора победителей межмузейного конкурса, уточнения конкурсных номинаций и принципов выдвижения на гран-при, создания равных конкурентных условий для средних, малых, а также частных музеев. Было отмечено, что в 2021 году жюри будет двухуровневым с участием музейной молодежи в формировании лонг-листа, а деловая программа фестиваля обязательно затронет темы поддержки современного искусства и развития цифрового пространства.

Традиционно в рамках фестиваля "Интермузей" проводится конкурс среди музеев, а также работников музеев. Музеи соревнуются в четырех номинациях: "Образовательно-просветительская деятельность", "Работа со специальными аудиториями", "Научно-исследовательская, реставрационная работа" и "Межрегиональное взаимодействие". Кроме того, музеи могут претендовать на спец-призы. В результате конкурсного отбора в каждой номинации определяется победитель, который получает диплом и денежный приз в размере 400 тысяч рублей. Гран-при конкурса присуждается музею, проекты которого прошли в финал в двух и более номинациях, с вручением диплома и денежной премии в размере 700 тысяч рублей. Общий размер призового фонда на фестивале "Интермузей-2020" составлял 2, 6 млн рублей.