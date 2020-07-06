"К летнему сезону 2023 года Воронеж получит новый современный терминал, который станет по-настоящему международным. Уже сейчас наблюдаем, что около 36% пассажиров выбирают именно международные направления. Это значит, что гавань востребована жителями соседних областей Черноземья", — сказал он на встрече с губернатором области Александром Гусевым в понедельник.

По словам Троценко, в настоящее время аэропорт восстанавливает объемы пассажиропотока, сократившиеся после введенных из-за коронавируса ограничений. "Конечно, коронавирус повлиял на работу воздушной гавани. К концу года ожидаем снижение пассажиропотока в сравнении с 2019 годом процентов на 35 — до 550 тыс. Но уже сегодня видим плавное восстановление пассажиропотока", — отметил он.

Как сообщал ранее Троценко, реализация проекта нового терминала в аэропорту Воронежа проводится в четыре этапа. Сначала планируется построить термина внутренних авиалиний, затем — его техническое дооснащение под международные рейсы и создание сектора по комплексному обслуживанию пассажиров из стран Таможенного союза. Далее площади аэровокзала увеличат для обслуживания перспективного пассажиропотока. Планируется, что после окончания работ пассажиропоток возрастет втрое — до 2,5 млн человек в год. По итогам 2019 года аэропорт обслужил 853,6 тыс. человек.

Также сообщалось, что холдинг "Новапорт" помимо строительства нового терминала намерен создавать в аэропорту Воронежа почтовый хаб. Общий объем инвестиций в аэропорт Воронежа составит 5 млрд рублей.