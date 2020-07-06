Визовый центр в понедельник возобновляет приём документов у некоторых категорий граждан России. Сдать документы на визы могут граждане, которые едут на учёбу или работу в Польшу, владельцы карты поляка и водители международных перевозок. Принимать и выдавать документы в центре будут строго по записи три раза в неделю.

Визовый центр в Калининграде был открыт осенью 2012 года. До этого момента визы выдавало генеральное консульство Польши в Калининграде. В 2018 году жителям Калининградской области было выдано 79895 шенгенских виз.