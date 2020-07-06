Письмо, адресованное врио руководителя региона, опубликовано на официальном сайте организации.

"Тревожная ситуация, складывающаяся вокруг национального парка "Югыд ва", возникла не сегодня, но она периодически обостряется. Нам стало известно, что сейчас Минприроды России в очередной раз планирует исключить из национального парка около 50 тыс. га земли для организации добычи на этой территории золота и других полезных ископаемых", — говорится в тексте письма.

В обращении отмечается, что в начале 90-х годов комитет спасения Печоры, поддержав идею ученых Коми о создании национального парка на западных склонах Приполярного Урала, собрала более 20 тыс. подписей жителей республики в поддержку создания парка в проектных границах.

"И мы не сомневаемся, что готовящееся урезание территории парка вызовет не меньшее протестное движение, чем попытка построить полигон для московского мусора на границах нашей республики", — подчеркивают общественники.

В организации отмечают, что законопроект, разрешающий изымать земли национальных парков, в случае одобрения депутатами Государственной думы РФ разрушит системы охраняемых природных территорий страны.

В середине мая пресс-служба Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) сообщала, что Генпрокуратура РФ начала проверку законности золотодобычи на территории национального парка "Югыд ва" в Коми.

В сентябре 2019 года Генпрокуратура взяла под контроль ситуацию с исключением части нацпарка "Югыд ва" под добычу золота. Пресс-служба СПЧ тогда сообщала, что внимание правозащитников к проблемам парка усилилось после получения коллективного письма жителей близлежащих населенных пунктов, а также комитета спасения Печоры, которые заявляли о недопустимости изъятия земель.

"По их сведениям, готовится постановление правительства России, которым под видом расширения территории парка за счет включения в него малоценных с природной точки зрения участков с юга, планируется исключить из парка около 50 тыс. га в северной, наиболее ценной и привлекательной для туристов части парка для организации там добычи золота компанией "Голд Минералс", — отмечали в СПЧ.

В связи с опасениями общественников СПЧ обратился к генпрокурору с просьбой организовать проверку по факту действий и решений Минприроды России. Руководству ЗАО "Голд Минералс" было выдано предупреждение об уголовной ответственности за отказ в передаче земельного участка парку. Роснедрами было приостановлено действие лицензии, незаконно выданной "Голд Минералс" на добычу золота на территории парка.

В 2013 году Верховный суд РФ признал незаконной добычу золота в нацпарке "Югыд Ва" в Коми. Суд признал не соответствующим российскому законодательству утвержденное Минприроды РФ положение о парке, которым из его состава была исключена территория золоторудного месторождения "Чудное".

Национальный парк "Югыд ва" (в переводе с коми "светлая вода") расположен на Северном и Приполярном Урале на юго-востоке Коми. На юге граничит с Печоро-Илычским биосферным заповедником. Создан в 1994 году. Площадь парка — более 1,890 млн га. Территория парка входит в пределы объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО "Девственные леса Коми".