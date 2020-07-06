Кроме того, во вторник в области возобновляют работу культурно-досуговые учреждения и организации, оказывающие бытовые услуги на дому.

Вместе с этим, власти сохранили целый ряд ограничений, введенных в середине марта. Закрытыми останутся кинотеатры в торговых центрах, бассейны, сауны, а также буфеты в лечебных учреждениях. Предприятия общественного питания смогут работать только при использовании не более 50% мест. Организации торговли обязаны обеспечить не менее 4 кв. м на человека, а фитнес-центры и спортивные клубы — не менее 20 кв. м.

Для всех предприятий и организаций остается обязательным соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора, добавили в правительстве.

Согласно сведениям властей, в регионе от коронавируса пострадали 3 тыс. 142 человека. 28 инфицированных скончались.