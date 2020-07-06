"В июне в городские санатории было забронировано порядка полутора тысяч путевок, в этом месяце в четыре раза больше: в июле здравницы примут более шести тысяч человек", — говорится в сообщении.

Пресс-служба пояснила, что в городе уже работают 34 санатория, в скором времени откроются еще три. Оставшиеся десять санаториев еще не приняли решения об открытии.

Отмечается, что во всех санаториях регулярно проводится дезинфекция, сотрудники сдают тесты на COVID-19, отдыхающие приезжают уже с готовыми тестами.

На Ставрополье с 1 июня в регионе разрешили начать работу санаторно-курортным учреждениям, имеющим лицензию на медицинскую деятельность, при условии, что здравницы выполнят все необходимые требования, а также уведомят о планируемом открытии краевые правительство, Минтуризм и Роспотребнадзор.

Прием отдыхающих в санатории проводится только при наличии отрицательных результатов лабораторных исследований на COVID-19, полученных не позднее, чем за двое суток до даты выезда. Также необходимо предоставить справку об отсутствии контакта с вероятными больными в срок не менее 14 дней до даты отъезда.

Всего в регионе Кавказские Минеральные Воды насчитывается 124 санаторно-курортных организации.