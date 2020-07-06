"Маловероятно, что международное чартерное сообщение возобновится в августе. Скорее это будет сентябрь-октябрь. Регулярное сообщение с некоторыми странами может начаться раньше – 1 или 15 августа. Пока во всех регионах России не стабилизируется эпидемиологическая обстановка, полноценно авиасообщение открыто не будет", — сказал он.

Собеседник отметил, что на решение об открытии границ влияет Роспотребнадзор и МИД. Ростуризм не участвует в этом вопросе. "Росавиация продлевала решение о запрете полетов каждый месяц. Если оперштаб скажет, что в каких-то странах ситуация изменилась, Росавиация может снять запрет и в середине месяца", — сообщил он.

По словам источника, зарубежные страны будут открывать границы с Россией только на принципах взаимности. "Что касается Евросоюза – 15 июля там будут пересматривать список "разрешенных" стран, с которыми откроются полеты 1 августа. До этого момента Россия никак не может открыть границы с ЕС, поскольку не знает, откроют ли границы для нее", — отметил источник.

Он также подчеркнул, что даже в случае возобновления международных перелетов в России по-прежнему будет действовать 14-дневный карантин для всех въезжающих из-за границы, отменять его пока не планируется. Возможно, что карантин сохранится до изобретения вакцины от COVID-19.

"Скорее всего, первыми для полетов откроются страны СНГ, там скопилось множество граждан, которые ожидают пересечения границы. Об этом же просят и авиакомпании, которые сейчас находятся в очень тяжелом положении. Они просят открыть Грузию, Египет и те страны, где эпидемиологическая обстановка хорошая. Иначе они могут обанкротиться", — сказал источник.

Ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин заявил об отсутствии ясности в перспективах открытия зарубежными странами своих границ для российских туристов. В свою очередь глава "Аэрофлота" Виталий Савельев на встрече с Путиным заявил, что "Аэрофлот" надеется к концу марта 2021 года восстановить уровень международных перевозок до докризисного периода.