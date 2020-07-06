"Мы должны продолжать прикладывать максимум усилий, чтобы справиться с COVID-19, но в то же время нам нужно вновь возобновлять нашу обычную деятельность в интересах нашей общественности", — заявил губернатор Бали Уайан Костер.

Однако пока неизвестно, будет ли страна вводить ограничения для граждан из государств с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Внутренний туризм в Индонезии возобновится к концу июля — на острове откроют пляжи, храмы и популярные туристические достопримечательности.

На Бали за время пандемии зарегистрировали примерно 1,9 тыс. случаев заражений, 23 человека скончались. Всего в Индонезии выявили 65 тыс. заражений, умерли более 3,2 тыс. человек.