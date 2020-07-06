"В сотрудничестве с британским правительством и по итогам рекомендаций экспертов прямые рейсы из Великобритании во все аэропорты Греции будут возобновлены с 15 июля", — сказал он журналистам.

Греция на данном этапе принимает туристов из 14 неевропейских стран, включая Австралию, Канаду, Японию и Уругвай. Туристы из США, России, Турции и Швеции пока не могут посетить эту страну, поскольку власти страны считают, что принимать граждан этих стран пока небезопасно.

Греция — популярное туристическое направление для европейцев, и в частности, для британцев. В 2019 году около 3,5 млн британцев отдохнули в этой стране, однако в Британии долгое время сохранялась неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в связи с пандемией коронавируса, из-за чего было приостановлено международное авиасообщение со многими странами.