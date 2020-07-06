"В рамках реализации нацпроекта "Формирование комфортной городской среды", в столице Татарстана обустроят сразу пять общественных пространств. Совокупный объем финансирования составляет 887 млн рублей", — говорится в сообщении.

Так, в старейшем городском парке "Черное озеро" отремонтируют "Арку влюбленных", ограждения, лестницы, сменят покрытие пешеходных дорожек.

Также в центре Казани продолжаются работы по реконструкции набережной озера Нижний Кабан, где появятся фитоочистные каскады, амфитеатр, гамаки, спортплощадка, пикник-парк и пешеходный мост через водоем.

"Второй этап реконструкции набережной будет самым масштабным проектом, на него будет потрачено более 550 млн рублей", — уточнил агентству "Интерфакс-Поволжье" руководитель пресс-службы мэрии Казани Владимир Казанцев.

Благоустроят и периферию татарстанской столицы, к концу лета на улице Авангардная, где раньше была мусорная свалка и парковка, появится несколько детских площадок для разных возрастных групп, небольшой памп-трек, тренажерная площадка, футбольно-волейбольная зона и сцена, которая зимой будет служить подиумом для новогодней елки. На площади перед ДК Железнодорожников восстановят фонтан, посадят деревья и организуют детскую игровую зону. А в поселке Дербышки благоустроят парк у ДК им. Саид-Галиева, где уже реконструированы памятник жителям блокадного Ленинграда, монумент павшим воинам и системы Вечного огня. В планах обустройство сцены, реконструкция скульптур и озеленение.

За последние девять лет в Казани обновлено и создано 78 общественных пространств, сейчас в столице республике насчитывается 144 зоны отдыха общей площадью 412 га.