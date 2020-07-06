"Всем посетителям при входе проводят замер температуры. Посещение музея возможно только в маске и перчатках", — говорится в сообщении.

Усадьба Пушкиных открыта для посетителей со вторника по воскресенье. Посещение Дома-музея Пушкина возможно только с экскурсией, в группе должно быть не более пяти человек.

Самостоятельный осмотр других объектов усадьбы возможен с соблюдением минимальной допустимой социальной дистанции 1,5 метра в соответствии с разметкой.

Также открыта для посетителей и усадьба сына великого поэта, Александра Пушкина, в селе Львовка. Посещение барского дома здесь также возможно только с экскурсией.