"Турция не вошла в число стран, с которыми Евросоюз открыл границы с 1 июля. Таким образом, европейцы по-прежнему не могут путешествовать в Турцию. Это вызвало разочарование в Анкаре", — пишет портал.

В свою очередь Германия, важнейший въездной рынок для Турции, продлила ограничения на туристические поездки в страну до 31 августа. Именно Германия с конца июня председательствует в ЕС.

На это отреагировали в турецком МИД, где попросили власти Германии пересмотреть свою позицию. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция – одна из самых успешных стран в вопросе борьбы с пандемией, и превосходит в этом многие европейские государства.

Министр туризма Турции Мехмет Эрсой также провел переговоры со своим немецким коллегой, в которых заверил его, что страна приняла все меры безопасности для туристов, а туристические объекты прошли сертификацию. Результата они пока не принесли.

Ранее Турция предложила России возобновить авиасообщение 15 июля, но ответа не получила. По мнению экспертов, российские туристы полетят в Турцию в лучшем случае в августе, в худшем – осенью.

В Турции зарегистрировано 206 тыс. случаев COVID-19, 5,2 тыс. человек скончались.