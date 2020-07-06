"С 31 июля по 9 августа в Клину пройдет долгожданный фестиваль, посвященный самому известному в мире русскому композитору, 180-летие которого отмечается в этом году, — VI Международный фестиваль искусств П.И. Чайковского", — говорится в сообщении.

Программа фестиваля этого года включает разные направления искусства: музыку, драматический театр, балет.

Ожидается, что участниками форума станут Евгений Миронов, Елизавета Боярская, Игорь Бутман, Денис Мацуев, Юрий Башмет, Владимир Федосеев, Николай Цискаридзе и другие.

Фестиваль откроется 31 июля премьерой музыкально-драматического действия "Ч+Ч", посвященного юбилеям П.И Чайковского и А.П. Чехова.

1 августа зрителей ждет балетный вечер, в рамках которого под руководством народного артиста России Николая Цискаридзе будут представлены фрагменты балетов П.И. Чайковского.

2 августа состоится показ спектакля-концерта "Онегин. Лирические отступления" с Евгением Мироновым и Елизаветой Боярской в главных ролях. Режиссером спектакля выступит Марина Брусникина.

7 августа зрителям представят спектакль-концерт "Неизвестный Чайковский" в постановке Дмитрия Бертмана.

8 августа на сцене фестиваля состоится концерт "Классика встречает Джаз" с участием Юрия Башмета, "Солистов Москвы" и Игоря Бутмана.

Завершится фестиваль 9 августа гала-концертом с участием Дениса Мацуева, Юрия Башмета и Государственного симфонического оркестра "Новая Россия".

"Фестиваль искусств П.И. Чайковского стал визитной карточкой культурной жизни Подмосковья. И это, во многом, благодаря вдохновению и таланту звезд отечественной и мировой сцены, которые ежегодно участвуют в фестивале, а с этого года являются и его партнерами. Мы стремимся к тому, чтобы наш фестиваль искусств отражал русскую культуру и в будущем появился в международной культурной афише", — отметила министр культуры Московской области Елена Харламова, слова которой приводятся в сообщении.