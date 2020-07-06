Паспорт можно будет получить только по предварительной записи. Визовые центры открыты каждый понедельник, вторник и среду с 10.00 до 14.00. Подача заявлений на визу всё ещё приостановлена.

Тем, кто подал документы на визу в Санкт-Петербурге, нужно дождаться звонка из визового центра, уточнили в консульстве.

С 20 марта Финляндия приостановила прием и обработку заявлений на визы и разрешения на пребывание по всему миру в связи с пандемией коронавируса.

4 апреля все визовые центры Финляндии в России были временно закрыты.