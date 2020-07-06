"Исторический маяк, построенный в начале ХХ века, передан музею Министерством культуры РФ. Башня из красного кирпича высотой более 15-ти метров и медной крышей находится в поселке Заливино на берегу Куршского залива и уже давно заброшена", — сообщила "Интерфаксу" директор музея Светлана Сивкова.

Она отметила, что маяк требует серьезной реставрации, прежде чем стать музейным экспонатом и объектом туристического показа.

Кроме того, по словам директора музея, есть проблема, которая может затормозить создание новой экспозиции — домик смотрителя, расположенный рядом с маяком, не только значительно разрушен, но и является частной собственностью. Музей уже вступил в переговоры с владельцем о дальнейшей судьбе строения, но собственник лишь увеличил его стоимость после известия о новом владельце маяка.

"Мы будем постепенно решать эту проблему, а также вопросы реставрации маяка. У нас есть на балансе плавучий маяк "Ирбенский", который также никому не был нужен многие годы и потребовал огромных усилий и финансовых вложений, чтобы в конце концов принять первых посетителей как корабль-музей", — заключила Сивкова.

По данным калининградских краеведов, маяк в Заливино — один из трёх подобных объектов довоенной постройки, сохранившихся на территории области. Его главной особенностью является каменная винтовая лестница и оригинальная медная крыша. Маяк работал до 1985 года в интересах судов рыболовецких колхозов.