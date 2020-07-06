"Будьте осторожны с путешествиями, не делайте этого без необходимости. У 94% населения нет антител к коронавирусу, мы находимся в той же ситуации, что и в феврале. Это вызывает беспокойство", — сказал он.

Вирусолог подчеркнул, что отслеживать перемещения туристов сейчас очень сложно.

"Поездки через границу на автомобиле отследить почти невозможно. При этом люди, которые возвращаются на самолете, легко могут сказать, что прибыли из благополучной по COVID-19 страны, хотя это не так. Правительства просто не в состоянии контролировать всех", — отметил Ван Ранст.

Свое заявление он сделал после того, как два региона Испании, в Галисии и Каталонии, вновь закрылись на карантин из-за всплеска новых случаев COVID-19. Бельгийцев, вернувшихся оттуда, попросили уйти на самоизоляцию и сдать тесты на коронавирус.

"Хорошо, что это нетуристические регионы, а если бы это были популярные курорты или города? Подобные события будут происходить все лето", — заключил вирусолог.

Евросоюз начал снимать ограничения на туристические поездки между странами-членами 15 июня. С 1 июля посещать ЕС могут граждане 14 государств за пределами Евросоюза, России среди них нет.