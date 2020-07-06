"С 15 июня большинство наших крупных отелей и гостиниц начали работу. На сегодняшний день мы получили порядка 30 уведомлений о начале работы. Все места размещения будут проверяться на соблюдение противоэпидемиологических мер. Средняя загрузка за июнь составила 31%, регион за месяц посетили около 15 тысяч человек. Бронирование на июль-август составляет около 71%. Загрузка может достигнуть в эти месяцы 100%", — цитирует Литовко пресс-служба правительства Севастополя в понедельник.

По ее мнению, регион привлекателен для посещения. "С 1 июля также возобновлен прием индивидуальных и групповых однодневных посетителей, которые приезжают на экскурсии, и возобновили деятельность музеи", — напомнила вице-губернатор.

Она также сообщила, что, предварительно, 19 июля возобновит работу круизное судно "Князь Владимир", которое курсирует в сезон навигации по Черному морю из Сочи в Крым.

"Ведется актуализация календаря значимых событийных туристических мероприятий", — добавила Литовко.