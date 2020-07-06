Минздрав страны также предлагает ограничить возможность ресторанов принимать клиентов, разрешив находиться в помещении единовременно максимум 20 посетителям, а в банкетных залах — максимум 50 посетителям. Также предлагается перевозить в автобусах по 20 пассажиров и без кондиционирования воздуха, с открытыми окнами. Часть летних лагеря для детей власти предлагают на время закрыть. В синагоги Минздрав рекомендует пускать не более 19 прихожан. Кроме того, как минимум 30% госслужащих необходимо вернуться к работе в удаленном режиме, считают в израильском министерстве.

В Израиле к понедельнику число подтвержденных случаев достигло 30 тыс. человек с начала пандемии. В настоящий момент коронавирусом больны 11,8 тыс. израильтян, и 90 из них — в тяжелом состоянии в больницах.

Глава Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шабат в понедельник в ходе экстренной встречи с правительственной группой, занимающейся темой коронавируса, заявил, что Израиль "в одном шаге от полного закрытия всего".

Представители Минздрава, присутствовавшие на встрече, заявили, что если их рекомендации не будут реализованы в ближайшие дни, то уже через неделю при нынешней обстановке вопрос встанет о возвращении к карантинному режиму.

Накануне комитет Кнессета по коронавирусу одобрил ряд ограничений, согласно которым, войти в бары, клубы, концертные залы и посетить частные вечеринки могут до 50 человек, а любые другие собрания должны быть ограничены 20 присутствующими.