"Выставка сама задержалась на три месяца, мы должны были открыться 9 апреля. Это вторая часть выставочной трилогии, задуманной кураторами выставки, трилогии, которая ставит перед собой непростую задачу сложно современно и объективно отразить то, что происходило в отечественном искусстве на протяжении второй половины 20 века", — сообщила гендиректор галереи Зельфира Трегулова журналистам в понедельник.

Она напомнила, что первая выставка, которая проходила в 2017 году, "получилась очень яркой, интересной, на неё пришло более 120 тысяч человек, что для выставки такого рода абсолютный рекорд".

По ее словам, кураторы и сотрудники музея за три года проделали сложную задачу, потому что "искусство оттепели пытались показывать, показывали в других музеях, а что касается искусства эпохи застоя, то этот проект — первый серьёзный, масштабный, максимально объективный анализ культуры и художественного восприятия этого времени".

Трегулова отметила, что на выставке представлено более 450 произведений искусства из 35 музейных частных собраний.

"Произведения искусства на неё собирались из огромного количества региональных музеев. Мы планировали привезти вещи из музея Помпиду, из музея Людвига в Кёльне, но в силу пандемии этого не получилось", — сказала гендиректор Третьяковки.

Выставка "Ненавсегда" об эпохе позднесоветского "застоя" должна была открыться 9 апреля 2020 года. Главная тема выставки — бегство от реальности и создание альтернативных миров.

Выставка задумана как вторая часть трилогии, посвященной послевоенному советскому искусству и включающей в себя выставки о трех исторических периодах — оттепели, застое и перестройке. Первая часть рассказывала об "Оттепели", а финальная часть расскажет о периоде перестройки.

В экспозиции восемь разделов, в которых раскрываются ключевые темы эпохи: "Ритуал и власть", "Соц-арт", "Религиозный мистицизм", "Деревня", "Детство", "Сообщества", "История и остановленное время", "Исчезновение". Будут представлены более 500 произведений живописи, скульптуры и графики из российских и зарубежных собраний, а также фрагменты фильмов, документация перформансов и архивные материалы.