Так, с 15 июля в графике восстанавливаются ежедневные скоростные поезда NN 701/702, 703/704, 705/706, 707/708, 709/710.

Ранее в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой движение большинства поездов "Стриж" временно приостанавливалось, в графике сохранялось курсирование только одной пары N704/705. По мере снятия ограничений с 3 июля на маршрут вернулись три пары поездов, которые курсировали по отдельным датам (N701/N702, N707/N708 и N709/N710).

Также из-за карантина сообщением Нижний Новгород — Москва курсировала одна пара скоростных поездов "Ласточка" из четырех — N727/734. РЖД с 1 июля возобновили движение двух пар "Ласточек", на маршрут вернулись N730/733 и N732/729. Таким образом, с июля работают три пары "Ласточек" в ежедневном режиме.