В решении суда, размещенном на сайте, говорится, что суд открыл конкурсное производство в отношении компании сроком на один год и утвердил ее конкурсным управляющим госкорпорацию "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ).

Отчет АСВ о ходе процедуру банкротства суд назначил на 1 июля 2021 года.

В документе отмечается, что стоимость имущества страховщика по состоянию на 2 декабря 2019 года (дата введения временной администрации — ИФ) составляла 114,8 млн рублей, а размер обязательств — 264,3 млн рублей.

Реальные источники покрытия недостатка активов, включая финансовую помощь участников, отсутствуют.

Ранее сообщалось, что Банк России отозвал лицензии на осуществление страхования у СК "Орбита" 13 декабря 2019 года. В сообщении регулятора говорилось, что "данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка России от 1 декабря 2019 года действия лицензий на осуществление страхования, а именно неоднократным нарушением в течение одного года требований финансовой устойчивости и платежеспособности".

В связи с отзывом лицензии страховая компания обязана принять решение о прекращении страховой деятельности, а также исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования, в том числе произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям.

Как сообщалось, ЦБ с 1 декабря 2019 года приостановил лицензии СК "Орбита" в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований финансовой устойчивости и платежеспособности. ЦБ РФ тогда ввел в компании временную администрацию.

По данным ЦБ, в первом полугодии 2019 года СК "Орбита" заняла по сбору премий 118-е место среди 150 действовавших на российском рынке страховщиков. Сборы компании составили 115,3 млн рублей, выплаты — 19,4 млн рублей.

Компания основана в 1992 году в Москве. "Орбита" имела лицензии на осуществление добровольного имущественного страхования и добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни.

В начале октября 2019 года 80% долей СК "Орбита" приобрело московское ООО "Гарант" (осуществляет деятельность в области права; уставный капитал, по данным на март 2018 года, составляет 130 млн рублей).