Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с Савельевым поинтересовался мерами, которые предусмотрены на самолетах "Аэрофлота" в связи с эпидемиологической обстановкой, как осуществляется рассадка.

"Мы договорились с Роспотребнадзором, мы убедили, в мире это общепризнано: самолёт является герметичной капсулой, и на всех самолётах, особенно новых, установлены фильтры класса HEPA, которые дают глубокую очистку до уровня 99-97 — это примерно уровень операционных. Воздух меняется каждые три-пять минут", — рассказал Савельев.

По его словам, "формально на борту заболеть очень сложно". "Это показывает и статистика обслуживающего персонала. Наши бортпроводники на борту практически не заболевали, у нас небольшой процент всего лишь. Это и мировая практика. Поэтому мы договорились, что на борту будут маски, будут перчатки", — отметил глава компании.

Он сообщил, что это касается и летчиков.

"Но рассадки не будет шахматной, будет нормальная рассадка, иначе просто не взлететь, экономика не будет работать, будет работать против нас", — заметил Савельев.

При этом, дистанцию необходимо будет соблюдать в аэропортах. "Что касается аэропорта, то да, в аэропорту будет, прежде всего, некоторое время дистанцирование, будут также маски, перчатки", — рассказал он.

В данный момент, по словам Савельева, "ввиду слабой загрузки, до 50 процентов, конечно, мы делаем шахматную рассадку, потому что есть такая возможность". "Но принципиально мы считаем, что на борту риск заражения очень низкий", — уверен глава "Аэрофлота".