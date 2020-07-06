"Сегодня я вам доложу о новой стратегии, которую мы хотим предложить, которая направлена прежде всего на увеличение пассажиропотока, то есть дать возможность россиянам быть более мобильными, и на существенное снижение цены на билет, что очень важно для нас в этих условиях", — сказал Савельев.
Сегодня в 14:12
"Аэрофлот" сделает ставку на доступные тарифы и рост перевозок
МОСКВА. 6 ИЮЛЯ. ИНТЕРФАКС — Группа "Аэрофлот" планирует обновить бизнес-стратегию, сделав ставку на доступные тарифы и рост пассажирских перевозок, заявил гендиректор компании Виталий Савельев на встрече с президентом Владимиром Путиным. Стенограмма их разговора опубликована на сайте Кремля в понедельник.