На встрече с президентом глава компании "Аэрофлот" Виталий Савельев рассказал, что при покупке билетов самолет заполняется почти полностью, а при вылете падает загрузка до 80%. "Почему? Многие отказываются лететь, потому что в тех городах, куда они собираются лететь, принимаются меры по карантину, отпугивают людей, люди перестают лететь", — сказал Савельев, заметив, что это зависит от эпидемиологической обстановки.

При этом он добавил: "Но без этого нам не разлететься".

"Они будут принимать решения по снятию этих ограничений. Но не в связи с тем, что авиационной отрасли, вернее отрасли авиационных перевозок тяжело приходится, а потому что ситуация меняется к лучшему", — сказал на это Путин.

Региональные власти заинтересованы в загрузке гостиниц, отелей, добавил он. "Практически все руководители, губернаторы докладывают мне о своих планах постепенного, поэтапного снятия этих ограничений", — сказал президент РФ.