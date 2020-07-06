"Непонятно, что будут делать наши партнеры во многих странах мира, в том числе в Европе, они между собой пока разобраться не могут. И неясно, когда они будут открывать свои границы и территории для граждан третьих стран, в том числе для российских граждан, даже в период летних отпусков", — заявил Путин в ходе встречи с главой "Аэрофлота" Виталием Савельевым.