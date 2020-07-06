"Безусловно, мы надеемся на то, что статус Айя-Софии как объекта всемирного наследия будет приниматься во внимание. Конечно, это излюбленный мировой шедевр для туристов всех стран, которые посещают Турцию, в том числе для туристов, которые приезжают из России. И помимо туристической ценности, Айя-София имеет очень глубокую сакральную духовную ценность", — сказал он в понедельник журналистам.

"Конечно, рассчитываем на то, что все это будет учитываться нашими турецкими коллегами", — отметил пресс-секретарь президента.

В то же время, как подчеркнул Песков, "мы не можем комментировать само решение, это внутреннее дело Турецкой республики". Он напомнил, что ранее Патриарх Кирилл уже высказал точку зрения РПЦ на этот счет. Вы знаете, что на этот счет было уже заявление нашего патриарха, который высказал мнение РПЦ.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин также выразил надежду, что при принятии решения о статусе собора Турция учтет общемировое значение собора Святой Софии.

"Мы рассчитываем, что будет учтено общемировое значение объекта", — сказал Вершинин журналистам в понедельник.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил ранее со специальным заявлением, в котором призвал турецкие власти оставить за собором Святой Софии в Стамбуле статус музея.

Дискуссия вокруг будущего собора Святой Софии в Стамбуле развернулась в очередной раз после того, как 29 мая, в очередную годовщину падения Константинополя, в этом храме состоялось чтение Корана. Спустя неделю президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил изучить возможность превращения собора Святой Софии в мечеть. Позже министр юстиции Абдулхамит Гюль высказался за то, чтобы собор снова стал мечетью, в пользу этого высказался и министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу. В свою очередь армянский патриарх Турции Саак II предложил, чтобы собор Святой Софии стал местом молитвы как для христиан, так и для мусульман. Против превращения Софии в мечеть высказывались представители Православных церквей и высокопоставленные дипломаты, в том числе госсекретарь США Майк Помпео.

Музейный статус храм Святой Софии получил в 1934 году по решению первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. С 1985 года собор включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Между тем в четверг Верховный суд Турции постановил, что статус собора может быть пересмотрен указом президента. Тогда же этот вопрос рассмотрел Госсовет страны, который опубликует свое заключение в ближайшие 15 дней.