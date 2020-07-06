Открываться санатории в регионе будут постепенно.

По словам врио директора областного департамента экономического развития Владимира Ковалева, все, кто планирует отдыхать в санатории, должны иметь справку об отсутствии контакта с зараженными коронавирусом.

"Кроме того, необходимо иметь отрицательные результаты лабораторных обследований на COVID-19, полученные не позднее, чем за двое суток до даты отъезда в санаторий (кроме жителей Кургана и Курганской области)", — сказал Ковалев.

На территории Курганской области работает более 80 организаций, представляющих услуги в сфере туризма, из них пять туроператоров по внутреннему и въездному туризму, а также пять санаторно-курортных учреждений.

По данным на 6 июля, в регионе зарегистрировано свыше 1 тыс. случаев коронавирусной инфекции.