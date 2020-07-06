Как сообщается в пресс-релизе, компания уволит до конца 2022 года 6 560 сотрудников из 41 тыс. непосредственно в Air France и еще 1 020 из 2 420 — в дочернем региональном французском авиаперевозчике HOP! в течение следующих трех лет. Сокращения затронут около 17% от всего штата.

Air France оценила свои ежедневные потери в разгар пандемии коронавируса в 15 млн евро. Более того, авиакомпания не ожидает возвращения объемов авиаперевозок к докризисному уровню до 2024 года.

"Восстановление, по-видимому, будет медленным из-за неопределенности в ситуации со здравоохранением, отменой ограничений на поездки и изменением коммерческого спроса", — говорится в сообщении.

Air France — крупная сетевая авиакомпания, работающая во Франции. Она входит в группу Air France-KLM, в которой участвует французское государство. С парком из более чем 300 самолетов Air France является очень важной компанией для французской экономики с точки зрения занятости и связи с многими французскими регионами, в том числе заморскими.

В начале мая Европейская комиссия утвердила оказание Францией государственной поддержки Air France на сумму 7 млрд евро в связи с эпидемией COVID-19. В конце июня правительство Нидерландов предоставило авиакомпании KLM, также входящей в Air France-KLM, госпомощь общим объемом 3,4 млрд евро.