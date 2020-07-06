"Сразу по прибытии – при высадке из самолета – всем пассажирам измеряют температуру. При температуре выше 38 градусов или наличии других симптомов заболевания власти аэропорта проведут экспресс-тест на COVID-19 и инициируют протоколы для изоляции и лечения пассажира", — сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в турофисе страны.

Кроме того, в терминалах аэропорта уже действуют правила, требующие социального дистанцирования и обязательного использования масок сотрудниками и пассажирами.

Пассажирам необходимо будет заполнить "Медицинское свидетельство путешественника", указав отсутствие каких-либо симптомов COVID-19 в течение последних 72 часов и оставив контактную информацию, по которой их можно будет найти в течение последующих 30 дней.

При регистрации в отеле у каждого гостя измерят температуру, туристам также предложат подписать санитарную декларацию. Гостям предоставят маску и антисептик, их багаж будет продезинфицирован.

Самообслуживание в сфере питания упразднено. Пропускная способность баров ограничена 35%, чтобы гарантировать необходимое расстояние между клиентами. Туристы обязаны носить маску при входе в любое помещение, однако они могут снять ее, сев за стол.

Сотрудники гостиниц будут проходить тест на COVID-19 раз в две недели.

В ресторанах расстояние между столами будет не менее двух метров, ограничение для гостей – 10 человек на один стол. Меню будет цифровым или одноразовым печатным.

Во время экскурсий будет проводиться санитарная обработка всех поверхностей, с которыми взаимодействуют туристы – лодки, весла, шлемы, поводья у лошадей, жилеты. В экскурсионных автомобилях необходимо носить маски, их загрузка будет ограничена 50%. Маршруты будут подстроены так, чтобы не пересекаться с другими группами туристов.

Доминикана начала принимать иностранных путешественников с 1 июля. Доходы от туризма составляют более 8% ВВП.