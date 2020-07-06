"Туристическая группа, совершала конный поход на природному парку "Большой Тхач". У подножия горы Большой Тхач мужчину лягнула лошадь, у пострадавшего случился открытый перелом голени и серьезная кровопотеря", — сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Участники похода оказали первую медицинскую помощь жителю Пятигорска 1977 года рождения. Однако у пострадавшего была большая кровопотеря и спутанное сознание, также упало давление. При этом, транспортировать его в ближайший населенный пункт пешим порядком не представлялась возможным из-за отдаленности.

"На вертолете Ка-32 спасатели вылетели на помощь. Прилетев на место ЧП дежурный медик спасотряда МЧС России оказала пострадавшему доврачебную помощь, после чего на носилках транспортировали мужчину на борт вертолета", — сообщает пресс-служба.

Прилетев в Сочи пострадавшего передали врачам "скорой помощи". Туристическая группа, совершавшая конный поход на природному парку "Большой Тхач", на учете в органах МЧС не состояла.

Спасатели МЧС России напоминают, что, отправляясь даже в однодневный поход, необходимо брать с собой личную аптечку с минимальным набором медикаментов и регистрировать свои маршрут в органах МЧС, по территории которых проходит туристический маршрут.

Сделать это можно онлайн на официальном сайте МЧС России и в Южном региональном поисково-спасательном отряде по телефону +7 (862) 268-03-03.