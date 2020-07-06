"Рейсы "Кометы" временно отменены по техническим причинам. Возврат денежных средств за билеты производится в местах их приобретения", — говорится в сообщении компании "Морские скоростные пассажирские перевозки".

Информацию о возобновлении перевозок можно получить на официальном сайте перевозчика и по телефону "горячей линии" (8-800-234-32-32).

Как сообщалось, продажа билетов началась с 29 июня. Рейсы должны были возобновиться с июля.

Ожидалось, что в текущем году "Комета" будет совершать два рейса в день — в 2019-м их было четыре. Стоимость билетов осталась прежней: стандарт — 500 рублей, комфорт — 800, для детей — 200.

"Комета 120М" — быстроходное судно на подводных крыльях, которое может перевозить до 120 пассажиров со скоростью около 65 км/ч (35 узлов). Старт регулярному сообщению по маршруту Севастополь — Ялта — Севастополь дан летом 2018 года. В прошлом году навигация началась 1 июня, за сезон перевезли 39 тыс. пассажиров.