"Самый дешевый недельный пакетный тур по России с вылетом 14-18 июля сейчас стоит 23 тыс. рублей на двоих – это тур в Калининград с проживанием в отеле 3* без питания. В тройке лидеров – Анапа и Крым. Недельный тур на двоих в отель 3* в Анапе обойдется в 26,3 тыс. Отдых на турбазе 2* в крымской Алуште – в 28,9 тыс.", — сообщили в АТОР.

В ассоциации отметили, что стартовые цены на пакетные туры на Юг России пока остаются либо на уровне прошлого года, либо ниже.

"При этом сегодня семидневный тур в Сочи на двоих с перелетом из Москвы стоит от 28,9 тыс. – это почти на 30% ниже, чем во второй половине июля 2018 года (40,7 тыс.). На направлении существенно усилилась конкуренция перевозчиков, цены на билеты снизились", — рассказали в АТОР. В свою очередь стоимость туров в Крым упала на 10% по сравнению с июлем два года назад, в Анапу – не изменилась.

В то же время, по мере развития сезона цены растут. Так, самый дешевый недельный тур на Черное море в конце июня можно было купить за 13,9-18,8 тыс. на двоих. В начале июля туры подорожали до 19-26 тыс., в середине месяца – до 26-33 тыс.

Среди южных направлений самым дорогим оказался Геленджик – отдых на двоих в отеле 2* без питания обойдется от 33 тыс. рублей. Это дороже, чем поездка на Алтай (32,4 тыс.), но дешевле, чем тур на Байкал (53,3 тыс.).

"Несмотря на возможность отдохнуть дешевле, россияне выбирают более комфортные варианты размещения. Так, средний чек недельного тура на двоих на Юг России с заездом 14-18 июля составляет от 50 тыс. рублей и выше. Дешевле обходится отдых в Сочи и Калининграде, дороже – в Крыму и Анапе. Востребованы объекты с типами питания "все включено" и "полный пансион", — рассказали в АТОР.