"В турагентствах можно приобрести как пакетный тур с авиаперелетом, так и наземное обслуживание (отель + экскурсии). Направление является круглогодичным, однако наибольшим спросом пользуются летние заезды", — отметили в "Интуристе".

В компании рассказали, что в ассортименте туроператора появилось шесть новых программ по Татарстану с ночевками в Казани, включая авторские туры, например, программу "Открываем глаза вместе с Зулейхой".

"Все программы нацелены на семейный культурно-познавательный отдых. Во время экскурсий туристы увидят самые знаменитые и популярные достопримечательности республики, включая памятники и музеи Казанского кремля, Храм всех религий, старо-татарскую слободу, дом-музей Муллина, остров-град Свияжск и многое другое", — сообщили в "Интуристе".

В компании добавили, что пакеты рассчитаны на туры с вылетами из Москвы и Санкт-Петербурга, при этом по мере расширения авиасообщения и рейсов между российскими городами количество пакетных туров будет расширяться.

"Во всех турах также предусмотрена встреча туристов на железнодорожном вокзале Казани", — отметили в пресс-службе.