Дополнительные "Ласточки" будут курсировать в исполнении "Премиум" (с улучшенной компоновкой мест) по следующему расписанию: в 10:05 с Финляндского вокзала и в 14:40 из Сортавалы. Остановки на станциях "Девяткино", "Сосново", "Приозерск", "Кузнечное".

В настоящее время между Петербургом и Сортавалой ежедневно курсирует одна пара "Ласточек".

Кроме того, для удовлетворения высокого спроса на поездки между Сортавалой и горным парком "Рускеала" ОАО "РЖД" назначает вторую пару ретропоезда "Рускеальский экспресс", который будет курсировать по субботам в летний период.

Ежедневно между Сортавалой и горным парком "Рускеала" курсирует ретропоезд "Рускеальский экспресс" №921/922, отправляясь от станции Сортавала в 10:40 и прибывая в горный парк "Рускеала" в 11:50. Из Рускеалы поезд отправляется в 17:30, прибывая на станцию Сортавала в 18:35.

Горный парк "Рускеала" – единственный комплексный памятник природе и истории горного дела России и Финляндии, туристский объект, расположенный в Южной Карелии. Основой комплекса является объект культурного наследия, памятник истории – заполненный грунтовыми водами бывший мраморный карьер, мрамор из которого использовался для отделки многих зданий Петербурга со времен Екатерины II. Протяженность карьера с севера на юг составляет 460 метров, ширина – до 100 метров. Большая часть выработок после Великой Отечественной войны оказались затоплены. В 1998 году главный карьер мраморных ломок был принят на государственную охрану в качестве объекта культурного наследия и с этого года началась работа над созданием парка.

Город Сортавала расположен на берегу Ладожского озера. Его прежнее название – Сердоболь. Более ста лет он находился под властью Швеции, потом был частью Финляндии, а после стал частью СССР. От пристани города курсируют теплоходы "Метеор" до острова Валаам.