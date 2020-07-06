Дело заведено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц).

По данным следствия, в районе озера Маслеево прошел сильный ветер, в результате дерево упало на палатку, в которой находилась женщина и ее 13-летняя дочь. Девочка не пострадала и смогла самостоятельно выбраться из-под упавшего дерева.

"Находящиеся на месте другие туристы распилили дерево и достали из-под него тело женщины без признаков жизни. Позднее в районной больнице скончался 58-летний житель Канска, получивший травмы также на озере во время шквалистого ветра", — говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось об одном погибшем и пяти пострадавших.