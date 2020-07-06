"За первую неделю после карантина аэропорт Сочи принял более 83 тысяч пассажиров, это на 5000 больше прогнозного плана на период восстановления после кризиса. Всего за июль аэропорт планирует принять более 350 тысяч туристов. Но учитывая общую позитивную динамику, можно предположить это цифра будет значительно больше", — говорится в сообщении.

В нем также говорится, что помимо традиционных направлений, которые возобновлены после пандемии, в Сочи авиакомпании запланировали полеты по новым маршрутам.

Так, авиакомпания UTair возобновляет рейсы из Сочи в Волгоград, Ставрополь и Краснодар. Азимут в Элисту, Smartavia – в Архангельск.

"В июле аэропорт Сочи примет туристов по семи новым направлениям. Среди них города Ярославль, Ульяновск, Оренбург, Мурманск и Кемерово, рейсы из которых будут выполнять авиакомпании "Азимут", PegasFly, "Победа" и Red Wings", — сообщает пресс-служба.

Всего в июле расписание аэропорта пополниться пятнадцатью направлениями из различных регионов России.

"Но одним из важнейших событий в истории аэропорта станет открытие масштабной программы рейсов, которые соединят Дальний Восток и курортную столицу России. Авиакомпании "Россия" и AZUR air начнут выполнять рейсы из Владивостока, Благовещенска, Южно-Сахалинска и Хабаровска. Теперь курортные возможности черноморского побережья доступны туристам из далекого Приморья", — отмечается в сообщении.