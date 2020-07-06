"Подготовить и внести в национальные стандарты РФ в сфере туризма изменения, направленные на обеспечение доступности, безопасности экологического туризма, а также комфортности условий его осуществления", — говорится в поручениях президента, опубликованных на сайте Кремля.

Путин подписал соответствующий перечень по итогам встречи с представителями общественных организаций, осуществляющий деятельность в области экологии и защиты животных, которая прошла 5 июня. Соответствующее поручение должно быть исполнено до 31 декабря.