"Строительство вертодрома и сопутствующей инфраструктуры планируется завершить в течение нескольких недель после нормализации эпидемиологической обстановки", — отметил глава ведомства Владимир Жидкин.

Он добавил, что строительство вертодрома ведется около станции метро "Прокшино" Сокольнической линии, рядом с бизнес-кварталом "Прокшино". Земельный участок под строительство был предоставлен Группой компаний "А101".

В ведомстве отметили, что вертодром сможет принимать как легкие и средние вертолеты, так и тяжелые борта, в том числе AW139 и МИ-38.

"Сейчас оператор — ГК "Аэросоюз" — расширяет парк вертолетов так, чтобы услуги аэротакси были доступны клиентам с разным уровнем дохода", — подчеркнул Жидкин.

По его словам, специалисты вертодрома также будут давать уроки пилотирования и организовывать вертолетные экскурсии и прогулки.