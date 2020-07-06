"Важным шагом для рестарта туротрасли после пандемии станет запуск собственной маркетинговой программы "Петербургское гостеприимство". Наша задача сегодня, чтобы сфера туризма снова эффективно заработала после того, как будут сняты ограничения. Только возвращение в город гостей сможет двигать дальше ее восстановление. Санкт-Петербург вновь должен стать самым востребованным направлением", — приводит пресс-служба ведомства слова председателя комитета по развитию туризма Петербурга Сергея Корнеева.

Он отметил, что в понедельник запускается первая часть программы "Петербургское гостеприимство/Безопасный туризм". Создана дорожная карта по постепенному выходу туротрасли города из карантинных ограничений. В зависимости от эпидемиологической обстановки перечень мероприятий в ней оперативно актуализируется.

Также комитетом специально для петербургской сферы туризма были разработаны и согласованы с Роспотребнадзором стандарты безопасности деятельности организаций, оказывающих санаторно-курортные, гостиничные, туристские и экскурсионные услуги. В документах содержатся основные требования к санитарному режиму, особенностям доступа и другие необходимые меры. Все организации до начала работы должны будут обеспечить соответствие всех стандартов безопасности и разместить информацию об этом на своих сайтах.

Следующим пунктом программы стало подписание соглашения о сотрудничестве с представителями отрасли. Оно направлено на обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти и предпринимательских объединений индустрии гостеприимства, а также мониторинга отрасли на период выхода из режима ограничений.

"Город также присоединился к международной инициативе Safe Travels ("Безопасные путешествия"). В Петербурге появится единый для отрасли гостеприимства знак безопасного и комфортного отдыха – Safe Travels SPB, который станет подтверждением принятых мер безопасности и следования всем санитарным нормам. Это позволит туристам чувствовать себя уверенно и выбрать именно Петербург в качестве направления для поездки", — сообщил Корнеев.

На городском туристском портале Visit-Petersburg на интерактивной карте можно увидеть всех, кто уже получил знак Safe Travels SPb. Также будет создан специальный раздел, где можно ознакомиться с перечнем участников программы и увидеть ссылки на чек-листы с приложением фото, на которых видно, что организация соблюдает меры безопасности.