"Культурно-этнографический центр был в свое время создан к зимним Олимпийским играм. Его архитектурный ансамбль возведен с учетом многовековых традиций домостроения различных регионов России и включал в себя 11 павильонов. Сейчас в трех из них появились новые отели. "Невский" разместился в петербургском особняке XIX века, "Кижи" — в знаменитом деревянном срубе Архангельской области, а "Сибирь" в тереме из теса", — сообщили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что одним из создателей интерьеров отелей стал Валентин Юдашкин.

Фото: Пресс-служба курорта "Роза Хутор"

"Модельеру удалось очень тонко передать соответствующую каждому атмосферу. Так, "Невский" встречает гостей прохладой белых ночей, прямо в холле установлены уютные лавочки и кованные чугунные фонари. Потолок салона украшают изящные фрески, напоминающие роспись театров, на стенах – цветные гравюры с видами Санкт-Петербурга. Подчеркивает атмосферу аристократии XIX века изящная мебель слоновой кости и роскошный текстиль. В холле отеля расположилось кафе "Брioшъ", где можно попробовать блюда русской кухни соответствующего времени. Встречает гостей музыка Чайковского", — добавили на курорте.

В "Невском" всего 11 номеров, площадь самого маленького составляет 24 квадратных метра. Есть и двухкомнатный люкс, его площадь больше 60 квадратных метров. Интерьер отеля сочетает в себе различные стили архитектуры Петербурга – от барокко до классицизма.

"Вся мебель выполнена на заказ в Италии и Франции, что полностью соответствует духу XIX века. В номерах мы используем очень качественный текстиль итальянского бренда Frette", — пояснил управляющий отелями "Невский" и "Кижи" Владимир Масютин.

Фото: Пресс-служба курорта "Роза Хутор"

Напротив "Невского" расположился отель "Кижи" на шесть номеров. Здесь тяжелая мебель из массива, роспись русской вязью под потолками и авторские светильники из латуни. Изюминка отеля – двухэтажный номер с винтовой лестницей с двумя спальнями для большой семьи или компании.

Отель "Сибирь" рассчитан на семь номеров. Мебель здесь из массива сибирской лиственницы. Украшают интерьер необычные лампы с абажурами в виде матрешек, оловянных солдатиков и самоваров. Позавтракать и пообедать можно в "Пельменной". Для приготовления блюд здесь используются продукты из северных регионов страны, такие как пельмени и строганина.

Фото: Пресс-служба курорта "Роза Хутор"

"Несмотря на то, что сам этнографический центр "Моя Россия" пока закрыт для посещения, необычные отели уже принимают гостей. Кроме них с 1 июля на курорте "Роза Хутор" готовы принять отдыхающих 14 гостиниц: Radisson, Park Inn, Golden Tulip, Tulip Inn, Mercure, Valset – в Роза Долине и Medical Spa-отель Rosa Springs, Riders Lodge, Rosa Village, Green Flow, Ski Inn SPA Hotel, AYS Design, BoogelWoogel Bar & Hotel, Приют Панды — в Горной Олимпийской деревне", — рассказали в пресс-службе.

‪До 15 июля курорт предлагает при покупке онлайн пакеты с проживанием: "Активные выходные", "В горы всей семьей", "Перезагрузка в горах", "Я выбираю горы" со скидками от 31 до 50%.

Фото: Пресс-служба курорта "Роза Хутор"

"Курорт следует всем рекомендациям Роспотребнадзора по профилактике COVID-19: организовано соблюдение социальной дистанции, используются индивидуальные средства защиты, кабинки подъемников, поручни и рабочие поверхности обрабатываются дезинфектантом ежедневно. Во всех основных общественных зонах и номерном фонде доступны антисептики, обеспечена регулярная влажная уборка дезинфицирующими средствами. В кассах, инфоцентрах и отелях создана бесконтактная среда", — подчеркнули в пресс-службе.