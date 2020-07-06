"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 6611 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1907 (28,8%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении штаба.

Таким образом, суточный прирост в России, по данным оперштаба, продолжает снижаться — показатель в понедельник оказался самым низким за последние два месяца.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 687 862 случаев коронавирусной инфекции, 10 296 умерших и 454 329 выписанных (3579 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 223 237.

Россия по общему количеству зарегистрированных диагнозов в мире опустилась с третьего на четвертое место, уступив быстро "растущей" Индии — согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в Индии суточный прирост составляет более 24 тыс. случаев, а общим итогом в стране зарегистрировано более 697,4 тыс. диагнозов.

В Москве, сообщает оперативный штаб, 685 новых случаев COVID-19 за сутки, 22 смерть, 632 пациента выписаны с выздоровлением. Темп прироста в столице — самый низкий в России (0,3%), уточнили в оперштабе.