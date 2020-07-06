"Региональный туристический форум – Родные просторы" объединит представителей комитетов по туризму более 10 регионов России, авиакомпаний, отелей Москвы, Сочи, Крыма, Краснодарского края, Калининградской области, Мурманска, Санкт-Петербурга, представителей крупнейших музеев, таких как Государственный Эрмитаж и др., а также профессионалов из принимающих компаний и офисов туроператора в регионах", — сообщает пресс-служба "Интуриста".

Как отметили в компании, форум пройдет в закрытом режиме, начало мероприятия в 10:00. Участие в нем бесплатно, но необходима предварительная регистрация. Также в рамках форума состоится онлайн пресс-конференция на тему: "Туризм 2020. Угрозы, перспективы, возможности". Она пройдет в 12:00 по московскому времени.

Среди спикеров – глава Ростуризма Зарина Догузова и ее советник Елена Лысенкова, генеральный директор "Интуриста" Виктор Тополкараев, исполнительный директор туроператора Сергей Толчин, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, почетный президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько, а также представители комитетов по туризму Крыма, Татарстана, Мурманской и Калининградской областей.

"В 17:00 запланирован розыгрыш призов. Гости форума смогут получить один из 5 тыс. промокодов номиналом от тысячи до 5 тыс. рублей на бронирование туров, сертификаты на участие в 50 инфотурах по регионам России, именные сертификаты на персональные скидки на туры, сотни призов и подарков от участников воркшопов", — подчеркнули в "Интуристе".

Форум организован при поддержке Ростуризма. Информационный партнер форума – портал "Интерфакс-Туризм".