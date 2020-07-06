"Загрузка первого рейса составила 100%", — говорится в сообщении авиаперевозчика.

Полеты будут осуществляться два раза в неделю по понедельникам и четвергам на широкофюзеляжных воздушных судах Boeing-747-400 с салонами эконом и бизнес-класса.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "Россия" 11 июля начнет выполнять прямые полеты Владивостока в Симферополь и обратно один раз в неделю по субботам.

"Изменение конъюнктуры туристического рынка дало возможность авиакомпании развивать внутрироссийские направления, которые до настоящего времени были недооценены. Благодаря этим изменениям для жителей Владивостока впервые появилась возможность провести отпуск на Черном море. В летнем сезоне 2020 года мы планируем перевезти около 25 тыс. пассажиров и выполнить более 45 рейсов", — сказал гендиректор авиакомпании Сергей Александровский, слова которого приводятся в сообщении.