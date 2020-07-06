Комплекс появился на базе усадьбы металлургов Мосоловых.

"Здесь открылись ЗАГС, выставочный зал Тульского государственного музея оружия и экспозиционные залы, посвященные истории металлургии и роду Мосоловых", — говорится в сообщении.

В музее будут проходить выставки, посвященные металлурги. Гости смогут увидеть домницу тульского кузнеца и доменную печь металлургического завода. Всего в музее представлено свыше 200 экспонатов.

В правительстве добавили, что новый музей появился в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля. Экспозиция создана на частные средства.

Ансамбль усадьбы Мосоловых — образец промышленной усадебной архитектуры XVIII-XIX вв. До 2016 года она использовалась в качестве жилого дома, в котором располагались 22 квартиры.

Род Мосоловых в разное время владел металлургическими заводами по всей России. В Тульской области им принадлежал Дубенский чугунолитейный завод.