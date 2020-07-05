Как сообщалось, крупные туроператоры при поддержке Ростуризма летом 2020 года организовали несколько чартерных программ для доставки туристов в регионы России, в к раньше ездили только индивидуальные туристы. В частности, чартерные рейсы с конца июня выполняются из Москвы, Петербурга и Екатеринбурга в Калининград, 5 июля прилетел первый чартерный рейс из Москвы в Бурятию, на 19 июля запланирован старт программы из Москвы в Хакасию. Запланирована также программа перевозки туристов регулярными рейсами на Алтай.

«Безусловно, даже по самим правилам, которые мы сейчас формируем, должны до конца года обязательно все субсидии выдать. Все основные параметры, размер субсидий мы уже проговаривали с крупными туроператорами, что стало стимулом, чтобы эти программы все полетели. И эта программа по запуску чартеров — она будет круглогодичной. Потому что чартерная программа — это тяжелая история, нужно очень много усилий, чтобы чартерную программу поднять, поэтому мы точно ее будем продолжать, она точно будет работать круглый год», — сказала Догузова, комментируя запуск программы в Бурятию.

По ее словам, правила выделения субсидий будут утверждены в самое ближайшее время, а их размер будет зависеть от дальности направления.

«Субсидия будет варьироваться в зависимости от расстояния. Цена турпродукта во многом зависит от стоимости авиабилета, а она в свою очередь — как правило, от дальности перелета. Пока предположительно у нас будет три размера субсидий. Бурятия — чуть больше пяти часов, она в среднюю категорию попадет по дальности перелета», сообщила глава Ростуризма.

Она подчеркнула, что практика выплат туроператорам за привезенных туристов широко распространена в зарубежных странах, принимающих много иностранных гостей. По словам Догузовой, чартерные программы позволяют сформировать в регионах устойчивый туристический поток, что, в свою очередь, привлекает инвесторов к вложениям в инфраструктуру туризма.