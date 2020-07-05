«Это новая расширенная мера поддержки в рамках тех пакетных мер, которые уже правительство принимало. У нас курортный сезон безусловно стартовал, но мы готовы будем поддержать небольшие гостиницы размером до 100 номеров на закупку всего необходимых средств защиты — санитайзеров дезинфицирующих, масок, чтобы выполнить те требования Роспотребнадзора, которые сейчас являются обязательными для того, чтобы запустить работу средств размещения», — сказала она.

По словам Догузовой, единственным условием для получения помощи станет то, что гостиница или иное средство размещения должно работать под основным ОКВЭД, который вошел в перечень пострадавших отраслей.

«Поэтому заявляйтесь, можно будет получить деньги и финансовую поддержку на то, чтобы выполнить требования Роспотребнадзора», — подчеркнула глава Ростуризма.

Она напомнила, что в рамках мер поддержки гостиничной отрасли со следующего года Ростуризм также запускает федеральную программу субсидирования процентной ставки на строительство новых отелей и реконструкцию старых.

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по профилактике коронавируса гостиницы, санатории и другие объекты для приема туристов должны быть оборудованы рециркуляторами, санитайзерами и другими приборами для очистки воздуха и дезинфекции поверхностей.