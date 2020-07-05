"При прохождении грозового фронта поздней ночью 5 июля в популярном месте отдыха жителей Дзержинского района — озере Маслеево — сильный ветер повалил более десятка деревьев. В это время на берегу озера в сосновом бору в палатках спали люди. Сосны упали на их палатки и автомобили. В результате одна туристка погибла, еще 5 человек получили травмы (в том числе 14-летний подросток)", — говорится в сообщении.

Деревья повредили около 20 машин и 10 палаток. Последствия шторма на месте происшествия ликвидировали сотрудники МЧС и краевого учреждения "Спасатель". Они расчистили территорию от завалов и распилили поваленные деревья.