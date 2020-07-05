"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 6736 в 84 регионах, в том числе 2005 (29,8%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении штаба.

В Москве зарегистрировано 650 новых случаев COVID-19 за сутки, 24 смерти и 561 выздоровевший пациент. Темп прироста составляет 0,3%.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 681,3 тыс. случаев COVID-19, скончались 10,2 тыс., выздоровели 450,8 тыс. (3871 выписаны за последние сутки). Общее количество активных случаев в стране на текущий момент составляет 220,3 тыс.

Россия по числу зарегистрированных случаев коронавируса остается на третьем месте в мире после США (2,8 млн) и Бразилии (1,5 млн). Тем не менее, в ближайшее время РФ уступит Индии, где уже 673 тыс. заболевших, а суточный прирост составляет свыше 24 тыс.