Согласно графику рейсов, 5 июля в 16:05 (13:05 мск) по маршруту Бишкек-Москва смогут вылететь граждане РФ, проживающие в Москве, Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Белгородской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской областях, Республике Мордовия, Ульяновской области, Калининградской области.

7 июля запланирован рейс Бишкек-Екатеринбург (время вылета уточняется) для граждан РФ, которые проживают в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях, Пермском крае, Республике Башкортостан, Ханты-Мансийском автономном округе, Республике Коми, Ямало-Ненецком автономном округе.

Этим же днем 7 июля в 17:45 (14:45 мск) из города Ош в Новосибирск планируется рейс для граждан, которые проживают в Новосибирской, Томской, Кемеровской, Омской, Иркутской областях, Алтайском крае, Республике Алтай, Красноярском крае, Республике Тыва, Республике Хакасия.

8 июля в 18:10 (15:10 мск) рейсом по направлению Бишкек-Новосибирск смогут покинуть Киргизию граждане России, которые проживают в Новосибирской, Томской, Кемеровской, Омской, Иркутской областях, Алтайском крае, Республике Алтай, Красноярском крае, Республике Тыва, Республике Хакасия.

8 июля в 7:45 (4:45 мск) состоится рейс Ош-Москва для российских граждан, проживающих в Москве, Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Белгородской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской областях, Республике Мордовия, Ульяновской области, Калининградской области.

Список пассажиров формируется посольством России в Киргизии с учетом регистрации на рейс на портале Госуслуг.