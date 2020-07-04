Решение принял глава правительства Каталонии Ким Торра на основании эпидемиологических данных, полученных из этого региона. Оно будет действовать до последующих распоряжений.

В управлении здравоохранения Каталонии отмечают, что вероятность заражения коронавирусом в районе Сегрии значительно выше, чем в остальных частях этого автономного сообщества.

Как сообщает РТВЕ, медики скорой помощи и врачи университетской больницы города Виланова работают над обустройством полевого госпиталя для заразившихся. Контроль за порядком в зоне возложен на 200 сотрудников полицейских сил Каталонии.

С начала эпидемии в Каталонии подтверждено 62 тыс. случаев заражения коронавирусом, 5,6 тыс. пациентов скончались.